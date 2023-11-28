Hindistan tünel çökmesi: 41 işçiyi mahsur bırakan enkaz kırılıyor İşçilerin, tekerlekli sedyeler üzerinde birer birer boru aracılığıyla çıkarılması bekleniyor. Fare madencileri olarak adlandırılan grup, elle kazı yapmak için harekete geçti.

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ensonhaber.com

Güney Asya ülkesi Hindistan'da, yapımı devam eden tünelde çökme meydana geldi.

12 Kasım'da yaşanan olay sonucu 41 işçi, çöken tünelde mahsur kaldı.

Kurtarma ekipleri, işçileri iki haftadan fazla bir süre boyunca mahsur bırakan tüneldeki enkazı kırarak ilerliyor.

Günlerdir mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları

Ancak yetkililer, tüpün içeri itilebilmesi için daha fazla enkazın temizlenmesi gerektiğini söyledi. Operasyonun tamamlanmasının birkaç saat süreceği belirtildi.

Halatlı ve merdivenli onlarca kurtarma görevlisi tünelin dışında, ambulanslar ise uzun kuyrukta bekliyor.

Çıkış borusu döşeniyor

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ekiplerin, işçileri dışarı çıkarabilmek için çıkış borusunun son bölümünü döşediği bilgisi paylaşıldı.

İşçilere ilk yardım, yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki bir hastaneye götürülmeden önce sahada sağlanacak.

12 Kasım'dan beri kurtarılmayı bekliyorlar

İşçiler, 12 Kasım'dan bu yana Uttarakhand'daki tünelde mahsur halde kurtarılmayı bekliyor.

Mahsur kalanlara, bir boru aracılığıyla yiyecek, su, ışık, oksijen ve ilaç sağlanıyor. Geçen hafta arızalanan sondaj makinesi nedeniyle kurtarma operasyonu gecikti.

'Fare madencileri' devrede

Pazartesi günü, kayaları ve çakılları elle delmek üzere "fare madencileri" adlı görevliler sahaya indi.

Yetkililer, bir gecede iyi ilerleme kaydettiklerini anlattı. Yapılan açıklamada, "Geriye 6-7 metre kaldı." denildi.

İşçilere salı günü ulaşılıp ulaşılamayacağına ilişkin bir soruya, "Elbette, yüzde 100." yanıtı verildi.

Çökmenin sebebi belirsiz

Tüneldeki çökmeye neyin sebep olduğu açıklanmazken, bölgede daha önce heyelan, deprem ve su baskınları yaşanmıştı.