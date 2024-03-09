Hindistan: Vatandaşlarımız, Rus ordusunda hizmet etmek için kandırıldı

Güney Asya ülkesi Hindistan, Rus ordusunda görev yapmak üzere "aldatılan" vatandaşlarının serbest bırakılmasını istiyor.
Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çok sayıda Hint vatandaşı Rus ordusunda çalışmak üzere kandırıldı." denildi.
Rusya'da çalışmak için başvuru yapan Hintlerin, kendilerini cephede bulduğuna dair haberler çıkmıştı.
Rus ordusundaki Hint vatandaşlarının durumu mercek altında
Bakanlık, "Bu tür uluslararası kişilerin bir an önce terhis edilmesi konusunu Rus hükümetiyle güçlü bir şekilde ele aldık." dedi. Çok sayıda kişiye karşı insan kaçakçılığı davası açıldığı bildirildi.
Hindistan, vatandaşlarına, "ajanların Rus ordusuna destek işleri için yaptığı iş tekliflerinden etkilenmemeleri" çağrısında bulundu.
Serbest bırakılmalarını istiyorlar
Söz konusu tekliflerin "tehlike ve hayati riskle dolu" olduğu belirtilerek, Yeni Delhi yönetiminin, "Rus ordusunda destek personeli olarak görev yapan Hint vatandaşlarının serbest bırakılması" konusunda kararlı olduğu vurgulandı.
Sosyal medya üzerinden kandırıyorlar
Hindistan Merkez Soruşturma Bürosu, yaşananlarla ilgili açıklama yaptı:
Bu tacirler, organize ağ olarak faaliyet gösteriyor. Hindistan vatandaşlarını YouTube gibi sosyal medya kanalları ve ayrıca yerel bağlantıları/temsilcileri aracılığıyla Rusya'da yüksek maaşlı işler için kandırıyorlar.
Muharebe rolleri için eğitilip istekleri dışında Rusya-Ukrayna savaş bölgesindeki ön cephelerde görevlendirilerek hayatlarını büyük tehlikeye atıyorlar.
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