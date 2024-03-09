Hindistan: Vatandaşlarımız, Rus ordusunda hizmet etmek için kandırıldı Yeni Delhi yönetimi, Hint vatandaşlarının serbest bırakılması için Rus makamlarıyla temasa geçti. Ayrıca, yüksek maaş vaadiyle yapılan dolandırıcılık konusunda uyarıda bulunuldu.

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Güney Asya ülkesi Hindistan, Rus ordusunda görev yapmak üzere "aldatılan" vatandaşlarının serbest bırakılmasını istiyor.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çok sayıda Hint vatandaşı Rus ordusunda çalışmak üzere kandırıldı." denildi.

Rusya'da çalışmak için başvuru yapan Hintlerin, kendilerini cephede bulduğuna dair haberler çıkmıştı.

Rus ordusundaki Hint vatandaşlarının durumu mercek altında

Bakanlık, "Bu tür uluslararası kişilerin bir an önce terhis edilmesi konusunu Rus hükümetiyle güçlü bir şekilde ele aldık." dedi. Çok sayıda kişiye karşı insan kaçakçılığı davası açıldığı bildirildi.

Hindistan, vatandaşlarına, "ajanların Rus ordusuna destek işleri için yaptığı iş tekliflerinden etkilenmemeleri" çağrısında bulundu.

Serbest bırakılmalarını istiyorlar

Söz konusu tekliflerin "tehlike ve hayati riskle dolu" olduğu belirtilerek, Yeni Delhi yönetiminin, "Rus ordusunda destek personeli olarak görev yapan Hint vatandaşlarının serbest bırakılması" konusunda kararlı olduğu vurgulandı.

Sosyal medya üzerinden kandırıyorlar

Hindistan Merkez Soruşturma Bürosu, yaşananlarla ilgili açıklama yaptı: