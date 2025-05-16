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Hindistan ve Pakistan gerilimini azaltacak önlemler konusunda anlaştı

Hindistan ve Pakistan gerilimini azaltacak önlemler konusunda anlaştı Hindistan ve Pakistan orduları sınır hattındaki gerilimi azaltmak amacıyla teyakkuz seviyelerini düşürmek için güven artırıcı önlemlerin sürdürülmesi konusunda anlaşma sağladı.