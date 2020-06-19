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    Hindistan'da 1 kişiyi öldüren alkolik maymuna hapis

    Asya ülkesinde ortalığı birbirine katan maymun, hayatının geri kalanını hapiste geçirecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2020 - 09:13
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    Hindistan'da 1 kişiyi öldüren alkolik maymuna hapis

    Hindistan, alkolik maymun Kalua'yı konuşuyor.

    Bir kişinin ölümüne, 250 kişinin de yaralanmasına neden olan maymun, Asya ülkesinde ortalığı karıştırdı.

    Uttar Pradeş eyaletinde bulunan Kanpur Hayvanat Bahçesi'nde alkol bağımlısı olduğu ve rehabilitasyon tedavisi gördüğü belirtilen evcil maymun, yol açtığı olaylardan sonra müebbet hapse mahkum edildi.

    ALKOLİK MAYMUN, ÖMÜR BOYU HAPSE MAHKUM EDİLDİ

    Yetkililer, Kalua'nın topluma tehdit oluşturduğunu doğrularken, maymunun daha çok hayvan bahçesinde görevli kadınlara saldırdığı kaydedildi.

    Yakalanan 6 yaşındaki maymun, alkolik olmasının yanı sıra sebze yemeyi de reddediyor.

    Kalua'nın, hayatının geri kalanını hayvanat bahçesinde esaret altında geçireceği bildirildi.

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