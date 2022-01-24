Hindistan'da 18 yaşındaki gönüllü öğretmen eğitim veriyor

Güney Asya ülkesinde yoksul ailelerin çocukları, zor şartlar altında eğitim görmeye çalışıyor.

24 Ocak tarihi, dünyada Uluslararası Eğitim Günü olarak kutlanıyor.

Dünya genelinde milyonlarca çocuk hala okuma yazma bilmiyor. Aynı tarih, Hindistan'da ayrıca Ulusal Kız Çocuk Günü olarak da kabul ediliyor.

İMKANSIZ AİLELERİN ÇOCUKLARINA EĞİTİM

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de çevrimiçi dersleri karşılayamayan yoksul ailelerin çocukları, açık havada bir araya geliyor.

GÖNÜLLÜ ÖĞRETMEN DERS ANLATIYOR

İnşa halindeki bir köprünün altında toplanan çocuklara, 18 yaşındaki “gönüllü öğretmen” Kuldeep Maurya tarafından eğitim veriliyor.

Defter ve kitaplarıyla belirlenen noktaya gelen çocuklar, kendi imkanlarıyla derslerinden geri kalmamaya çalışıyor.