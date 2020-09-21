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Hindistan'da 4 katlı bina çöktü

Hindistan'da 4 katlı bina çöktü

Hindistan'da dört katlı bir binanın çökmesi nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. 30 kişi halen enkaz altında.