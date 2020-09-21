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    Hindistan'da 4 katlı bina çöktü

    Hindistan'da dört katlı bir binanın çökmesi nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. 30 kişi halen enkaz altında.
    • AA
    • 21.09.2020 - 22:03
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    Hindistan'da 4 katlı bina çöktü

    Maharaştra eyaletinin başkenti ve ülkenin ticari başkenti Mumbai'nin Thane bölgesinde sabah saatlerinde dört katlı bir bina çöktü.

    Ulusal Afet Müdahale Gücü Başkanı Satya Pradhan, binanın çökmesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

    30 KİŞİ ENKAZ ALTINDA

    Yetkililer 21 kişinin kurtarıldığını, 30 kişinin ise enkazın altında olduğunu belirtti.

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