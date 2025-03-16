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Haber Merkezi

İlginç gelenek ve kültürleri ile gündemden düşmeyen Hindistan'da bu sefer sıra dışı bir an yaşandı.

Kadın ve çocuğa taptığı inek saldırdı.

Evlerine giden anne ve çocuk, yoldaki ineğin bir anda saldırması sonucu ölümden döndü..

SALDIRI ANI KAMERADA

Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, o anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

HİNDİSTAN'DA İNEKLER KUTSAL KABUL EDİLİYOR

Öte yandan Hindistan'da inekler kutsal kabul edilen hayvanlar, ve özellikle Hinduizm'de büyük bir öneme sahipler..

İneklerin kutsallığı nedeniyle Hindistan'da ineklere büyük saygı gösterilir.

Birçok bölgede ineklerin öldürülmesi yasaktır ve bu yasak, Hindistan'ın bazı eyaletlerinde yasal olarak da korunmaktadır.

İnekler serbestçe dolaşabilir, sokaklarda ve tapınaklarda barınabilirler ve halk tarafından beslenirler.