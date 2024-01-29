Hindistan'da askeri geçit töreninde ilginç anlar Hint askeri birlikler, cumhuriyetin yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri gerçekleştirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da törene katıldı.

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AA & Ensonhaber

Hindistan'da cumhuriyetin 75. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan başkent Yeni Delhi'deki Kartavya Bulvarı'nda geçit töreni düzenlendi.

Askeri birliklerden gösteri

Törene katılan kara, hava ve deniz kuvvetleri, birbirinden farklı hünerlerini sergilerken ilginç görüntüler oluştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkentte düzenlenen geçit töreninin baş konuğu oldu.

Macron, törenden önce X sosyal medya hesabından Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir "selfie" paylaştı.

"Sizinle birlikte olmaktan mutlu ve gururluyum"

Emmanuel Macron, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Sevgili dostum Narendra Modi, Hint halkı, Cumhuriyet Günü'nüzde size en içten dileklerimi sunuyorum. Sizinle birlikte olmaktan mutlu ve gururluyum. Haydi kutlayalım!

Hindistan Başbakanı Modi de X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Macron'un Cumhuriyet Günü kutlamalarına katılmasını "büyük bir gurur kaynağı" olarak nitelendirdi.

Hindistan'dan 30 bin öğrenci ağırlayacaklar

Öte yandan Macron, X sosyal medya hesabı üzerinden, Hindistan'dan 30 bin öğrenciyi Fransa'da eğitim görmeye davet ettiğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı: