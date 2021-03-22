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- Hindistan'da balkondan düşmekten son anda kurtarıldı
Hindistan'da balkondan düşmekten son anda kurtarıldı
Hindistan’da bayılan şahıs balkon kenarında metrelerce yüksekten yere çakılmaktan son anda kurtarıldı.
- İHA
- 22.03.2021 - 03:32
Hindistan’ın Kerala eyaletine bağlı Kozhikode bölgesinde Kerala Bankası’nın Edodi şubesinde sıra beklediği sırada bir kişi bilincini kaybetti.
SON ANDA KURTARILDI
Bayılan şahıs, yaslandığı balkonun kenarından aşağı düşmekten, yanında sıra bekleyen başka bir kişinin atikliği sayesinden son anda kurtarıldı.
Bayılan adamın, balkon kenarından sırt üstü şekilde geriye düştüğünü gören Thayyll Meethal Babu isimli kişi, adamı son anda ayaklarından yakaladı.
Babu, daha sonra çevredekilerden yardım isteyerek, bilincini kaybeden adamı yukarı çekti.
Hindistan'da balkondan düşmekten son anda kurtarıldı İZLE
DURUMU İYİ
Çevrede bulunan güvenlik kamerası ise olağanüstü kurtuluşu anbean kaydetti. Hastaneye kaldırılan şahsın, durumunun iyi olduğu bildirildi.