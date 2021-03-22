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    Hindistan'da balkondan düşmekten son anda kurtarıldı

    Hindistan’da bayılan şahıs balkon kenarında metrelerce yüksekten yere çakılmaktan son anda kurtarıldı.
    • İHA
    • 22.03.2021 - 03:32
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    Hindistan'da balkondan düşmekten son anda kurtarıldı

    Hindistan’ın Kerala eyaletine bağlı Kozhikode bölgesinde Kerala Bankası’nın Edodi şubesinde sıra beklediği sırada bir kişi bilincini kaybetti.

    SON ANDA KURTARILDI

    Bayılan şahıs, yaslandığı balkonun kenarından aşağı düşmekten, yanında sıra bekleyen başka bir kişinin atikliği sayesinden son anda kurtarıldı.

    Bayılan adamın, balkon kenarından sırt üstü şekilde geriye düştüğünü gören Thayyll Meethal Babu isimli kişi, adamı son anda ayaklarından yakaladı.

    Babu, daha sonra çevredekilerden yardım isteyerek, bilincini kaybeden adamı yukarı çekti.

    Hindistan'da balkondan düşmekten son anda kurtarıldı İZLE


    DURUMU İYİ

    Çevrede bulunan güvenlik kamerası ise olağanüstü kurtuluşu anbean kaydetti. Hastaneye kaldırılan şahsın, durumunun iyi olduğu bildirildi.

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    Hindistan da balkondan düşmekten son anda kurtarıldı #5

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