Hindistan'da bir baba, kızı için leoparı elleri ile öldürdü

Hindistan'da bir baba, kızı için leoparı elleri ile öldürdü

Bir düğünden evlerine dönerken köy yolunda leopar saldırısına uğrayan aile, leopara kendi imkanları ile karşı koydu.

Hindistan'da Arasikere bölgesinin yakınlarında bulunan Bendekere köyünde yaşayan Rajagopar Naik, eşi ve kızı ile birlikteyken bir leopar saldırısına uğradı.

Olay sırasında bisiklet süren aile, saldırının arkadan gelmesi ile yere düştü.

Baba, kızını koruyabilmek için kendisini siper etti.

BAŞKALARINA DA SALDIRDI

23 Şubat'ta meydana gelen olayda Naik, leopara bıçak ile saldırdı.

Daha önceden en az üç kişiye daha saldırıldığı açıklanan leopar, Naik'in vücudunda kanamalara sebep oldu.

"DİZİMLE ÖLDÜRDÜM"

O anları açıklayan Naik, şu sözleri kaydetti:

"Eşim ve kızımla bir düğünden köyüme dönüyordum. Saat 15.30'da leopar arkamdan bisikletimi kovalayıp saldırdı. Karımın bacağını ısırmaya çalıştı. Hepimiz yere düştük. Döndü. Onu uzağa ittikten sonra benim üstüme geldi ve kollarımı, boynumu ısırmaya çalıştı. Ellerimle kendimi savundum. Onu aşağı itip, dizimle öldürmeyi başardım. Karım ve kızım köye koşarak yardım çağırdı. Başımdan, kolumdan ve boynumdan yaralandım."





YETKİLİLERE DE SALDIRDI

Yerel haberlere göre aynı leopar, bir kadın ve oğluna aynı zamanda kendisini yakalamaya gelen orman ekiplerini de saldırmıştı.

İki yaşındaki leoparın kendilerine saldırdıktan sonra Naik ve ailesine saldırdığını ifade eden orman yetkilileri, leoparın neden bu kadar saldırgan olduğunu anlayamadıklarını söyledi.

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