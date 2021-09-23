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    Hindistan'da çiftçiler, tarım reformunu protesto etti

    Tarım yasalarına tepkilerini göstermeye devam eden Güney Asya ülkesindeki halk, son olarak kazdıkları mezara girdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.09.2021 - 09:36
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 10:07
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    Hindistan'da çiftçiler, tarım reformunu protesto etti

    Daha önce çiftçilerin traktörlü protestolarına sahne olan Hindistan'da, bu kez farklı bir yol seçildi.

    Ülkenin Ghaziabad kentinin Mandola köyündeki çiftçiler, kendi kazdıkları mezarlara yatarak Hindistan hükümetinin tarım reformlarını protesto etti.

    MEZARDA YATARAK PROTESTO

    Kimileri mezarda uzanırken kimileri de oturarak tepkilerini gösterdi. Hindistan Yüksek Mahkemesi, ülkede tepkilere neden olan tarım reformunu askıya almıştı.

    Geçen yıl eylül ayında tarım sektörüne serbestlik getiren üç yasanın parlamentoda kabul edilmesinin ardından protestolara başlayan çiftçiler, Pencap ve Haryana'dan başkent Yeni Delhi'ye doğru hareket etmişti.

    HİNDİSTAN'DAKİ TARIM YASALARI

    Başbakan Narendra Modi hükümeti, yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak ve özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik ederek tarım sektöründe reform amacı taşıdığını savunuyor.

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    BAŞBAKAN MODİ: MUHALEFET YANLIŞ YÖNLENDİRİYOR

    Modi, çiftçilerin muhalefet partileri tarafından yanlış yönlendirildiğini ve yeni yasaların çiftçilerin yararına olduğunu söylemişti.

    Hindistan'da muhalefet partileri ve Modi'nin bazı müttefikleri, yasaların çiftçi karşıtı olduğunu belirtiyor.

    Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının ağır borç yükü altında olduğu ifade ediliyor.

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