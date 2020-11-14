Hindular tarafından kutlanan Diwali Işık Festivali, bu senede renkli görüntülere sahne oldu.

Hindistan’da milyonlarca Hindu ülkenin en önemli festivallerinden Diwali Işık Festivali’ni kutladı.

YARIM MİLYONA YAKIN LAMBA YAKILDI

Festival, yakılan binlerce fener ve atılan havai fişekler ile renkli görüntülere sahne oldu. Yetkililer, Uttar Pradeş eyaletinde bulunan Saryu kıyılarında yarım milyona yakın lamba yakıldığını söyledi.

Festival nedeni ile Hindular, evlerini de parlayan fenerler ve kandillerle süslediler.

Hindistan'da Diwali Işık festivali kutlandı İZLE







HER SENE KUTLANIYOR

Hindular, festivalde aydınlığın karanlığa, bilginin cehalete, iyiliğin kötülüğe ve umudun umutsuzluğa karşı zaferini kutluyor.

Festival zamanı ev ve iş yerleri temizleniyor, yeni giysiler alınıyor ya da sahip olunan en güzel giysiler giyiliyor.

5 gün süren festivalde dualar edilir, aile toplantıları yapılır ve hayırseverler bağışlarda bulunur.

Bazı kişiler için ise Diwali yeni bir yılın başlangıcı olarak kabul edilir.

Hindistan'da Diwali Işık festivali kutlandı FOTO GALERİ





