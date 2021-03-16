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    Hindistan'da ev taşıyan köylüler

    Güney Asya ülkesinde yola engel olan ev, başka bir yere taşındı.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2021 - 08:59
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 09:19
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    Hindistan'da ev taşıyan köylüler

    Hindistan'da bir grup köylü ev taşırken görüntülendi.

    Nagaland eyaletine bağlı Yachem köyünde kayda geçen görüntülerde, köylüler kurdukları düzenekle evi kaydırdı.

    EVİN TAŞINMA ANI

    Yerel basında çıkan haberlere göre, söz konusu ev, yapım aşamasında olan yol üzerinde bulunuyordu.

    Evin, yola engel olmaması için başka bir yere taşındığı kaydedildi. Taşıma işlemi kameraya işte böyle yansıdı.

    Hindistan'da ev taşıyan köylüler ViDEO

    Hindistan da ev taşıyan köylüler #1

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