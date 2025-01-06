Hindistan'da gelin altın ve paraları alıp kaçtı

Haber Merkezi

Hindistan'da düzenlenen düğün, ilginç anlara sahne oldu.

40 yaşındaki Kamlesh Kumar, ilk eşini kaybettikten sonra ikinci kez evlenmek için kendine kadın aramaya başladı.

Çiftçi olan Kamlesh ile iletişime geçen bir kadın, ona bir kadın bulduğunu söyledi.

Çiftçi, kadının resmini görmesiyle evliliği onayladı ve arabuluculuk yapan kadına 350 dolar komisyon ödedi.

'TUVALETE' DEYİP GİTTİ BİR DAHA DÖNMEDİ

Müstakbel gelin, annesiyle birlikte tapınağa geldi.

Kamlesh ve ailesi, kadına mücevherler ile güzellik ürünleri hediye etti. Düğün masraflarını da üstlendi.

İddiaya göre, ritüeller başladığında gelin tuvalete gitmesi gerektiğini söyledi. Ancak aradan geçen zamanda gelin bir daha geri dönmedi.

SAHTE GELİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Gelinin mücevherleri, altınları ve nakit paraları yanına alarak ortadan kaybolduğu ortaya çıktı.

Gelinin annesi de tapınaktan ayrılmıştı.

Dolandırıldığını sonradan anlayan Kamlesh, gelinden şikayetçi olmadı.