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İHA

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Jhansi'de bulunan Maharani Laxmibai Tıp Fakültesi'nde, 55 bebeğin bulunduğu yenidoğan ünitesinde yangın çıktı.

45 bebek kurtarılırken, 10 bebek hayatını kaybetti. Eyalet Başbakan Yardımcısı Brajesh Pathak, hastanedeki aileleri ziyaret ederek nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili kapsamlı soruşturma sözü verdi.

TAHLİYE GECİKTİ, ALARM ÇALIŞMADI

Pathak, "Bu trajedinin sorumlularını tespit edip sıkı bir şekilde harekete geçeceğiz. Hükümet bu zor zamanlarda ailelerin yanındadır." dedi.

Görgü tanıkları, ekiplerin yangına müdahalesinin yaklaşık 30 dakika sonra başladığını ve tahliyenin geciktiğini belirtti. Ayrıca yangın alarmlarının çalışmadığı öğrenildi.