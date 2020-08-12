Dolar
7.287
1.1437%
Euro
8.5921
1.2896%
Altın
1936.43
1.2761%
Borsa
1111.38
0.1198%
G. Altın
455.329
2.832%
Bitcoin
83755.33
2.8234%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Hindistan'da Hz. Muhammed paylaşımı ortalığı karıştırdı

    Hindistan'da Hazreti Muhammed'e(s.a.v) hakaret içerikli paylaşımın ardından binlerce Müslüman sokağa çıktı. Polis ve göstericiler arasında yaşanan çatışmada 3 kişi öldü, 110 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 12.08.2020 - 15:11
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hindistan'da Hz. Muhammed paylaşımı ortalığı karıştırdı

    Hindistan'ın Karnataka eyaletinde bir milletvekilinin yeğeninin Hazreti Muhammed'e (s.a.v) yönelik hakaret içerikli sosyal medya paylaşımının ardından binlerce Müslüman Hindistan’ın Bangalore şehrinde sokaklara döküldü.

    MİLLETVEKİLİ YEĞENİNDEN HAZRETİ MUHAMMED'LE İLGİLİ KÜSTAH PAYLAŞIM

    Gösterilere gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale eden polis ve protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 110’dan fazla kişi gözaltına alındı.

    Sosyal medyada Hazreti Muhammed (s.a.v) ile ilgili hakaret içerikli paylaşımının ardından binlerce Müslüman Hindistan Ulusal Kongresinin (INC) milletvekili Srinivas Murthy'nin yeğeni P. Naveen’in evinin önünde toplanarak birkaç aracın ateşe verildiği belirtildi.

    Hindistan'da Hz. Muhammed paylaşımı ortalığı karıştırdı- İZLE

    ORTALIK KARIŞTI, 3 ÖLÜ 110 YARALI

    Komiser Kamal Pant, gece yarısı meydana gelen şiddet olaylarında aralarında kıdemli subayların da bulunduğu en az 60 polisin yaralandığını söyledi. Bangalore’da sokağa çıkma yasağının uygulandığı aktarıldı. Durumun kontrol altına alındığını ifade eden polis, personelin yalnızca göz yaşartıcı gaz ve cop kullandığını ve kalabalığı dağıtmak için ateş açtığını ifade etti.

    Öte yandan sosyal medya kullanıcısı binlerce kişi, Hazreti Muhammed (s.a.v) ile ilgili hakaret içerikli paylaşıma tepki gösterdi.

    Hindistan da Hz. Muhammed paylaşımı ortalığı karıştırdı #1

    Hindistan da Hz. Muhammed paylaşımı ortalığı karıştırdı #2

    Hindistan da Hz. Muhammed paylaşımı ortalığı karıştırdı #3

    Hindistan da Hz. Muhammed paylaşımı ortalığı karıştırdı #4

    Görüş Bildir