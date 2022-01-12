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- Hindistan'da 'inekler sokak hayvanı değil' tartışması
Hindistan'da 'inekler sokak hayvanı değil' tartışması
- Haber Merkezi
- 12.01.2022 - 14:09
- Güncelleme : 12.01.2022 - 14:24
Hindistan sokaklarında başıboş bir şekilde dolaşan inekler, Güney Asya ülkesinin gündemini sık sık meşgul ediyor.
Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP), ineklere yeterince önem vermemekle suçlandı.
"İNEKLER SOKAK HAYVANI MUAMELESİ GÖRÜYOR"
Uttar Pradeş Kongre Komitesi (UPCC) Medya ve İletişim Departmanı Başkanı Naseemuddin Siddiqui, "devletin yanlış politikaları nedeniyle ineklerin sokak hayvanı muamelesi" gördüğünü söyledi.
Siddiqui, barınaklarda yeterli yem verilmeyen ineklerin öldüğünü dile getirdi.
"ÇİFTÇİLER, MESLEKLERİNİ BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR"
Binlerce ineğin Uttar Pradeş'te serbestçe dolaştığını belirten Hint yetkili, bu durum nedeniyle vakitlerinin çoğunu mahsullerini korumaya ayıran çok sayıda çiftçinin mesleği bırakmayı düşündüğünü öne sürdü.
Hayvanların bakımı için ayrılan fonların yanlış kullanıldığını iddia eden Siddiqui, iktidara gelmeleri halinde çiftçilere yardımcı olacaklarını aktardı.
YEREL SEÇİMLER YAPILACAK
İneklerin "kutsal hayvan" kabul edildiği Hindistan'da, şubat ve mart aylarında yerel seçimlerin yapılması planlanıyor.
Siddiqui sözlerini, "Sonbaharın ardından mutlaka ilkbahar gelecektir." diyerek tamamladı.