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    Hindistan’da iş adamı ölen eşinin heykelini yaptırdı

    Hayatını kaybeden eşini sürekli hatırlamak ve yanında hissetmek için balmumu heykelini yaptıran iş adamı, evinin başköşesine yerleştirdi.
    • DHA
    • 13.08.2020 - 12:54
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    Hindistan’da iş adamı ölen eşinin heykelini yaptırdı

    Hindistan’da iş adamı Srinivas Gupta hayatını kaybeden eşinin balmumu heykelini yaptırdı.

    Gupta, Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki Koppal bölgesinde yer alan evde düzenlenen taşınma partisinde heykelin açılışını yaptı.

    İNŞAAT AŞAMASIYDAYKEN ÖLDÜ

    Gupta’nın eşi Madhavi, 2017 yılında trafik kazası nedeniyle öldüğünde ev henüz inşaat aşamasındaydı.

    Hindistan’da iş adamı ölen eşinin heykelini yaptırdı #1

    EVUN AVLUSUNDA TUTACAKLAR

    İş adamı eşini her daim hatırlamak için mumdan heykel yaptırarak, evinin başköşesine koydu. Heykeli  Shridhar Murthy adlı heykeltıraşa yaptıran Gupta ve çiftin iki kızı, heykeli evin avlusunda tutmak istediklerini söyledi.

    Hindistan’da iş adamı ölen eşinin heykelini yaptırdı #2

    Hindistan’da iş adamı ölen eşinin heykelini yaptırdı #3

    Hindistan’da iş adamı ölen eşinin heykelini yaptırdı #4

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