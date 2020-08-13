Hindistan’da iş adamı ölen eşinin heykelini yaptırdı

Hayatını kaybeden eşini sürekli hatırlamak ve yanında hissetmek için balmumu heykelini yaptıran iş adamı, evinin başköşesine yerleştirdi.

Hindistan’da iş adamı Srinivas Gupta hayatını kaybeden eşinin balmumu heykelini yaptırdı.

Gupta, Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki Koppal bölgesinde yer alan evde düzenlenen taşınma partisinde heykelin açılışını yaptı.

İNŞAAT AŞAMASIYDAYKEN ÖLDÜ

Gupta’nın eşi Madhavi, 2017 yılında trafik kazası nedeniyle öldüğünde ev henüz inşaat aşamasındaydı.

EVUN AVLUSUNDA TUTACAKLAR

İş adamı eşini her daim hatırlamak için mumdan heykel yaptırarak, evinin başköşesine koydu. Heykeli Shridhar Murthy adlı heykeltıraşa yaptıran Gupta ve çiftin iki kızı, heykeli evin avlusunda tutmak istediklerini söyledi.