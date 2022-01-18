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    Hindistan'da koronavirüs aşısı yaptıran felçli adam yürümeye başladı

    Hindistan’da koltuk değneği yardımıyla yürüyebilen 55 yaşındaki bir adam, koronavirüs aşısından sonra iyileştiğini ve yürümeye başladığını öne sürdü.
    • DHA
    • 18.01.2022 - 15:14
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    Hindistan'da koronavirüs aşısı yaptıran felçli adam yürümeye başladı

    Hindistan'da yaşayan 55 yaşındaki Dularch Munda, 2017 yılında geçirdiği bir kaza sonrası felç oldu ve konuşamamaya başladı.

    Dularchand'ın eski fotoğraflarında değnek ve ailesinin yardımı ile yürüyebildiği görülüyor.

    AŞIDAN BİRKAÇ GÜN SONRA AYAKLARINI HİSSETMEYE BAŞLADI

    Ancak koronavirüs aşısı yaptıran adamın hayatı bir anda değişti. İddiaya göre Munda, aşı olduktan birkaç gün sonra ayaklarını hissedip yardımsız hareket etmeye başladı.

    Hindistan da koronavirüs aşısı yaptıran felçli adam yürümeye başladı #1

    MUCİZE OLARAK NİTELENDİRİLDİ

    Munda'nın yaşadığı durum sonrası doktorlar ilacı tekrar incelemeye aldı. Doktor Jitendra Kumar, yaşanılan durumun mucize olduğunu fakat Kovid-19 aşısının bilim insanları tarafından incelenmesi gerektiğini söyledi.

    Doktor Kumar, tamamen incelendikten sonra aşının Dularch'ın iyileşmesine ne kadar etki ettiği konusunda açıklama yapılacağını bildirdi.

    Hindistan da koronavirüs aşısı yaptıran felçli adam yürümeye başladı #2

    Hindistan da koronavirüs aşısı yaptıran felçli adam yürümeye başladı #3

    Hindistan da koronavirüs aşısı yaptıran felçli adam yürümeye başladı #4

    Hindistan da koronavirüs aşısı yaptıran felçli adam yürümeye başladı #5


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