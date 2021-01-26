Hindistan'da kurtarılmaya çalışılan kadın, tekrar kuyuya düştü

Kuyudan yukarı çekilen Hint kadın, o sırada görevlinin kollarından kayıp düştü. Kurtarma girişimi anbean kaydedildi.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde kurtarma operasyonu sırasında talihsiz bir an yaşandı.

Eyalete bağlı Mahavatpur Aşat köyünde ekipler, kuyuya düşen bir kadını kurtarmak için harekete geçti.

TALİHSİZ AN KAMERADA

Bölgeye sevk edilen ekip üyelerinden biri kuyuya sarkıtılarak, kadını kollarından yukarı çekmeye başladı.

Ancak operasyon sırasında kurtarılmak istenen kişi, görevlinin ellerinden kayıp yeniden kuyuya düştü.

İKİNCİ DENEMEDE KURTARILDI

Daha sonra başka görevli, çaresiz kadını güvenli bir şekilde kurtarmayı başardı. Hastanede tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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