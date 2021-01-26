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    Hindistan'da kurtarılmaya çalışılan kadın, tekrar kuyuya düştü

    Kuyudan yukarı çekilen Hint kadın, o sırada görevlinin kollarından kayıp düştü. Kurtarma girişimi anbean kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2021 - 13:06
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 13:12
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    Hindistan'da kurtarılmaya çalışılan kadın, tekrar kuyuya düştü

    Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde kurtarma operasyonu sırasında talihsiz bir an yaşandı.

    Eyalete bağlı Mahavatpur Aşat köyünde ekipler, kuyuya düşen bir kadını kurtarmak için harekete geçti.

    TALİHSİZ AN KAMERADA

    Bölgeye sevk edilen ekip üyelerinden biri kuyuya sarkıtılarak,  kadını kollarından yukarı çekmeye başladı.

    Ancak operasyon sırasında kurtarılmak istenen kişi, görevlinin ellerinden kayıp yeniden kuyuya düştü.

    İKİNCİ DENEMEDE KURTARILDI

    Daha sonra başka görevli, çaresiz kadını güvenli bir şekilde kurtarmayı başardı. Hastanede tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Hindistan'da kurtarılmaya çalışılan kadın tekrar kuyuya düştü ViDEO

    Hindistan da kurtarılmaya çalışılan kadın, tekrar kuyuya düştü #1

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