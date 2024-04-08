Hindistan'da 'kutsal' nehirde yıkandılar Güney Asya ülkesinde düzenlenen ritüele katılanlar, Ganj Nehri'nde yıkandı. Etkinlik, özel bir gün kapsamında gerçekleştirildi.

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ensonhaber.com

8 Nisan'da Hindistan'daki birçok Hindu, dini ve manevi öneme sahip bir gün olan Somvati Amavasya'yı kutladı.

Ganj Nehri'ne giren Hindistanlılar, 'kutsal' kabul ettikleri nehirde yıkanmanın faydalı olduğuna inanıyor.

Somvati Amavasya'nın, "adanmışların ataları için banyo, hayır işleri, ibadet ve ritüeller" gerçekleştirdiği Hinduizm'de özel bir yeri var.

"Kutsal dalış yapmaya geldim"

Nehirde bir araya gelen Hintler, özel ritüeller gerçekleştirdi. Katılımcılardan Seema Rai, "Ritüelin bir parçası olarak Ganj Nehri'ne kutsal bir dalış yapmaya geldim." dedi.

Ritüeller gerçekleştirdiğini söyleyen Rai, "Bağışta bulundum ve atalarımızın huzuru için dua ettim." ifadelerini kullandı.

Ganj'da yıkandılar

Asha Soni adlı kişi de adanmışların Ganj'da yıkandığını söyledi. Soni, "Adanmışlar, Peepal (kutsal Hint inciri) ağacını da tavaf ediyorlar." diye ekledi.

Hindistan basınına göre, bu yıl Güneş Tutulması'na denk gelen Somvati Amavasya'nın önemi daha da artmış durumda.