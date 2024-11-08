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Haber Merkezi

Hindistan'da ilginç bir olay yaşandı.

Birçok batıl inancın ve putperestliğin bulunduğu ülke, bazı grupların dikkat çekici ritüellerine ev sahipliği yapıyor.

Lord Krishna isimli tanrıları için ibadet etmeye giden bir grup "adanmış", ibadet sırasında klimadan su aktığını fark etti.

TANRININ KUTSAL SUYU

Suyu tanrıları Lord Krishna'nın gönderdiğini söyleyen grup, klima suyunu kana kana içti.

Ülkeye yayılan bu iddia sonrası ibadethanenin kapısında klima suyunu içmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Sosyal medyada düşen görüntüler, birçok kullanıcı tarafından sertçe eleştirildi.