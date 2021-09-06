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    Hindistan'da Müslümanlara şiddet görüntüleri

    Hindistan'da Müslümanlara şiddet görüntüleri

    Ülkedeki Müslümanlara adeta yaşama hakkı tanımayan aşırı Hindu milliyetçilerinin zulmü kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2021 - 12:55
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 13:20
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    Hindistan'da son dönemde yükselen aşırı Hindu milliyetçiliği olarak bilinen Hindutva, ülkedeki Müslümanlara yönelik şiddeti körüklüyor.

    Sosyal medyada son paylaşılan görüntüler, Hinduların Müslüman vatandaşlara yönelik akılalmaz tutumunu gözler önüne serdi.

    KEMERLE ACIMASIZCA DÖVDÜLER

    Madya Pradeş eyaletinde Hindular, yakaladıkları bir Müslümanı yere yatırarak kemerle acımasızca dövdü.

    Etraftakiler, yaşananları hiçbir şey olmamış gibi izlerken, linç görüntüleri büyük tepkilere neden oldu.

    HİNDİSTAN'DA MÜSLÜMANLARA ZULÜM

    Görüntülere ilişkin, "Polisin ve Hindistan hükümetinin üstü örtülü desteğine sahip oldukları için suçlarını kaydedip sosyal medyaya yükleyebiliyorlar." yorumu yapıldı.

    Hindistan'da Müslümanlara şiddet görüntüleri ViDEO

    MEZARLIĞA SALDIRDILAR

    Yine başka bir görüntüde, bir Müslüman'ın yanına yaklaşan Hinduların, söz konusu kişiden dini değerlerine aykırı ifadeler kullanmasını istediği görülüyor.

    Bir diğer görüntüde ise aşırı Hindu milliyetçilerinin, Müslüman mezarlığına saldırdığı anlar kaydedildi.

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