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    Hindistan'da Müslümanlara yapılan işkence kamerada

    Hindistan'da Müslümanlara yapılan işkence kamerada

    İktidardaki parti yetkililerinin İslam'ı aşağılaması üzerine yapılan protestolarda gözaltına alınan Müslüman gençlerin darbedildiği anlar kameraya yansıdı.
    • 12.06.2022 - 16:05
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    Hindistan'da iktidar partisinin Müslümanlara yönelik tavırları şiddetle sonuçlanıyor.

    Uzun süredir Müslümanlara zulmeden Halk Partisi'nden (BJP) 2 yetkili, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret dolu sözler sarf etti.

    Bunun üzerine bir grup Müslüman protesto amaçlı bir araya gelerek Uttar Pradeş eyaletinde eylem düzenledi.

    Coplarla dövülme anları kamerada

    Eylemin ardından gözaltına alınan Müslüman gençlerin polisler tarafından coplarla dövüldüğü anlar da cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Partinin Eyalet Meclisi Üyesi Shalabh Mani Tripathi, Twitter hesabından "İsyancılara hediye iadesi" ifadelerini kullanarak şiddeti meşrulaştıran açıklamalarda bulundu.

    Hindistan'da Müslümanlara yapılan işkence kamerada VİDEO

    9 Müslüman'ı öldüresiye dövdüler

    10 Haziran'da eyaletin Saharanpur kentindeki bir karakolda çekilen görüntülerde, 2 polisin 9 Müslüman genci öldüresiye dövdüğü anlar yer aldı.

    Geçtiğimiz günlerde ise Hindistan'ın Carkand eyaletinde düzenlenen protestolarda polisin havaya ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, polis şiddetine karşı protestolar da artmıştı.

    Hindistan da Müslümanlara yapılan işkence kamerada #1

    Hindistan da Müslümanlara yapılan işkence kamerada #2

    Hindistan da Müslümanlara yapılan işkence kamerada #3


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