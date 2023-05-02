Hindistan'da muz gösteren kadına sinirlenen filin saldırı anı Elindeki muzla file takılmak isteyen kadın, sert saldırının hedefi oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Birkaç kırık yaşamış olmalı. Fillere kibirli davranmayın" şeklinde yorumlar yaptı.

ensonhaber.com

Güney Asya ülkesi Hindistan'da trajik bir görüntü kayıtlara geçti.

Bir kadın, kendisine yaklaşan file muz göstererek takılmak istedi, ancak işler hesapladığı gibi gitmedi.

Fili elindeki muzla oynatmaya çalıştı

Muzu almak için hareketlenen filin beklentisine karşılık vermeyerek meyveyi geri çeken kadın, bu hareketini bir süre sürdürdü.

O sırada kadın geri doğru giderken fil de onu takip etti. Gülümseyen kadın, hiç beklemediği bir şekilde dev hayvanın saldırısına uğradı.

Saldırdığı kadını savurdu

Fil, saldırdığı kadını geriye doğru savurdu. Görüntüyü çeken kişi de neye uğradığını şaşırdı. Saldırıdan hemen önce kadının, fil hakkında "Ne kadar havalı biri?" dediği duyuluyor.

Sosyal medyada gündem olan anlara ilişkin, "Evcilleştirilmiş olsa bile bir fili kandıramazsın." şeklinde yorumlar yapıldı.

Sosyal medya konuşuyor: Birkaç kırık yaşamış olmalı

Başka bir kullanıcı, "Umarım saldırıdan kurtulmuştur" derken, şöyle yorumlarda da bulunuldu:

Birkaç kırık yaşamış olmalı. İnsanlar, vahşi yaşamın muhteşem ve görkemli bir ruh olduğunu anlamalı ve onların varlığına saygı duymalı. Onlara karşı kibirli olmayın.