Ailesinin tedavi olduğu hastaneye kamyonuyla saldıran sürücünün tehlike saçtığı o anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Hindistan'da yaşayan bir şahıs, Gurugram kentinde bulunan ve ailesinin de içinde olduğu belirlenen bir hastaneye saldırdı.

Kamyonuyla hastaneye defalarca çarpan öfkeli sürücü, birçok insanın canını tehlikeye attı.

İKİ KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Saldırı anında iki kişi ezilmekten son anda kurtulurken, yaşanan korku dolu anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

"HERKESİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ"

Olaya ilişkin açıklama yapan hastane Müdürü Dr. Balwan Singh de "Aracıyla hastanemize en az yedi-sekiz kez çarptı. Bir resepsiyonist ve bir güvenlik görevlisi son anda kurtuldu. Sağlık deposu ve yaklaşık 15 araç hasar gördü. Tüm doktorları ve personeli dehşete düşürdü." ifadelerini kullandı.

Yerel polis ise olayın ardından soruşturma başlattı.

Hindistan'da öfkeli adam kamyonla hastaneye daldı