Hindistan'da öğrencileri taşıyan tekne alabora oldu: 14 ölü Harni Gölü’de öğrenci ve öğretmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 12’si çocuk 14 kişi yaşamını yitirdi.

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İHA

Hindistan'ın Gucerat eyaletinde bulunan Vadodara kentinde meydana gelen acı olayda, Harni Gölü'nde öğrenci ve öğretmen taşıyan bir tekne alabora oldu.

12 çocuk ile 2 öğretmen boğularak can verdi

Kaza esnasında 7 ila 13 yaşları arasında değişen 12 çocuk ile 2 öğretmen hayatını kaybetti. Kurtarılan 20 çocuk arasında ise bazıları yoğun bakımda tedavi altına alındı.



20 çocuk kurtarıldı, 2 kişi kayıp

Polis, kaza sonrasında 20 çocuğun kurtarıldığını, ancak 2 kişinin hala kayıp olduğunu belirtti. Arama ve kurtarma ekipleri, gölette kaybolanları bulmak için çalışmalarına devam ediyor.

Piknik ve gezi için tekneye bindiler

Yetkililer, öğrenci ve öğretmenlerin piknik yapmak amacıyla bölgede bulunduklarını ve tekneye gezi yapmak için bindiklerini açıkladı.

Mağdur ailelere tazminat ödenecek

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazadan dolayı derin bir üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralılara tazminat ödeneceğini ifade etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)