Hindistan'da okul yemeğinden yılan kalıntısı çıktı

Haber Merkezi

Hijyen ve sağlık problemlerinin en yüksek seviyelerde seyrettiği Hindistan'da, mide bulandıran bir olay daha yaşandı.

Bihar eyaletinde, bulunan bir ortaokulda yapılan öğrenci yemeklerine, neden ve nasıl olduğu açıklanamayan bir şekilde yılan kalıntısı bulaştı.

Yemeklerin öğrencilere dağılmasının ardından feci olaylar yaşandı...

YILAN KALINTISI NEDENİYLE ÖĞRENCİLER ZEHİRLENDİ

Mokama kasabasının küçük öğrencileri, yemeği yedikten kısa süre sonra rahatsızlandı.

Kusma ve ateş belirtileri gösteren yüzlerce öğrenci hastaneye kaldırıldı.

22 öğrencinin durumunun ise kritik olduğu açıklandı.

EYLEM YAPTILAR

Yaşana olay, bölge halkını ayağa kaldırdı.

Öfkeli gruplar, bir kara yolunu trafiğe kapatarak okul yönetiminin ihmalinin çocukların sağlığını tehlikeye attığını ileri sürdü. Hindistan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC), olayla ilgili olarak Bihar polisi ve yerel yetkililerden çocukların sağlık durumuna ilişkin acil bir rapor talep etti.

TARIM İLACI YÜZÜNDEN 23 ÖĞRENCİ ÖLDÜ

Komisyonun açıklamasında, "Eğer bu iddialar doğruysa, bu durum öğrencilerin insan haklarının ciddi biçimde ihlali anlamına gelir." denildi.

Hindistan, dünyadaki en büyük okulda ücretsiz yemek programına sahip ülkelerden biri.

Ülkede, 2013'te ise okul yemeğine karışan tarım ilacı nedeniyle 23 öğrenci hayatını kaybetmişti