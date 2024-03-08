Hindistan'da polis, cuma namazı kılanlara saldırdı Hint polisi, trafiği engelledikleri gerekçesiyle cuma namazı kılanları tekmeledi. Saldırı anları kameraya yansıdı.

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ensonhaber.com

Hindistan'da polis, cuma namazı kılanlara saldırdı.

Kalabalık nedeniyle dışarı taşan cemaat, araç geçişini engellediği gerekçesiyle uyarıldı.

Hint polisi, namaz kılmak isteyenlerin yoldan kalkmasını istedi.

Namaz kılanlara saldırdılar

Polis, ibadet etmek üzere diz çöken ve eğilen insanlara tekmeyle ve yumrukla saldırırken kamera kayıttaydı. Bu duruma sinirlenen cemaatten bazıları, polise tepkilerini dile getirdi.

"Polisin yaptıkları utanç verici"

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı:

Basit bir korkutma taktiği. Polisin yaptıkları utanç verici. Çok saygısızca.



Namaz kılarken bir insanı tekmeleyen Delhi polisi, insanlığın temel ilkelerini bilmiyor. Bu polisin yüreğine dolan nefret neyin nesi?

Dini hoşgörüsüzlük

Asya basınında, Hindistan polisinin başka bir dini hoşgörüsüzlük olayına imza attığına dikkat çekildi.

Yeni Delhi'de yol kenarında cuma namazı kılan Müslüman erkeklerin acımasızca saldırıya uğradığı vurgulandı.

Polis için görevden uzaklaştırma kararı

Hint basınına göre söz konusu polis, saldırı görüntülerinin ardından görevden uzaklaştırıldı.