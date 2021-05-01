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    Hindistan'da putları kırmaya başladılar

    Hindistan'da putları kırmaya başladılar

    Koronavirüs salgını nedeniyle Hindistan'da dram yaşanıyor. Bazı insanlar, kendilerini koronavirüsten korumadığı gerekçesiyle putları kırmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2021 - 10:49
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    Koronavirüsün son dönemde etkisini en yüksek derecede gösterdiği ülkelerden biri Hindistan oldu.

    Ülkedeki zayıf sağlık sistemi vakaların patlak vermesiyle çökme noktasına geldi.

    Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplu olarak yakıldığı ülkede, her bölgeden dumanlar yükseliyor.

    PUTLAR PARAMPARÇA

    Virüs nedeniyle eşlerini kaybeden Hint kadınlar ise faturayı putlara kesti.

    Salgının patlak verdiği günlerde putların kendilerini koronavirüsten koruyacağına inanan Hintler, ölümlerin artmasıyla birlikte putları kırmaya başladı.

    Hindistan'da kadınlar kendilerini virüsten korumayan putları parçaladı VİDEO

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