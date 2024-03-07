İHA
Hindistan’da 12 yaşındaki bir çocuğun leopara karşı soğukkanlı tavırları büyük alkış aldı.
Maharashtra eyaletinde bir düğün salonunun ofisinde şarjdaki telefonuyla oyun oynayan Mohit Ahire, ofise leoparın girdiğini gördü.
Ofise leopar girdi
Leoparın içeriye girmesi karşısında soğukkanlılığını koruyan Ahire, hemen telefonunu alıp ofisten çıkarak kapıyı leoparın arkasından kapattı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ahire’nin sakin ve hızlı hareketleri dikkat çekti.
12 yaşındaki çocuk soğukkanlılığıyla hayatta kaldı
Olay yerine gelen ekiplerin, daha sonra leoparı sakinleştirerek ormana bıraktığı belirtildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış