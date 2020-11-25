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    Hindistan'da sebzeleri göbeğiyle silen satıcı

    Koronavirüs salgını döneminde Asya ülkesinde sebze satıcısının ürünleri temizleme anı tepki çekti.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2020 - 09:07
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    Hindistan'da sebzeleri göbeğiyle silen satıcı

    Vaka sayısı bakımından ABD'nin ardından ikinci sırada bulunan Hindistan'da mide bulandıran görüntüler kaydedildi.

    Bir sebze satıcısı, tezgahtaki sebzeleri göbeğine sürerek temizlemeye çalıştı. Jodhpur şehrindeki olay, çevrede bulunan bir kişi tarafından görüntülendi.

    SEYYAR SATICININ TEPKİ TOPLAYAN GÖRÜNTÜSÜ

    Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki çekerken, polisin söz konusu şahsı gözaltına aldığı belirtildi.

    KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

    Hindistan'da koronavirüs salgını kaynaklı 9 milyon 222 bin 216 vaka ve 134 bin 743 ölüm yaşandı.

    Hindistan'da sebzeleri göbeğiyle silen satıcı ViDEO

    Hindistan da sebzeleri göbeğiyle silen satıcı #1

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