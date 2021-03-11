Hindistan'da şehre inen leopar, 5 kişiyi yaraladı

Sokakta insanlara saldırarak dehşet saçan leoparın tehlikeli anları kameraya yansıdı.

Hindistan'ın Indore kentinde bir leopar, yerleşim yerine inerek hareketli anların yaşanmasına neden oldu.

Sokakta dolaşarak insanlara saldıran leopar, dakikalarca hem korku hem de heyecan yaşattı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bir polisin, yakalamaya çalıştığı leoparın saldırısına uğradığı görüldü.

LEOPAR DEHŞET SAÇTI

Hint polisinin yaptığı açıklamada, leoparın yerleşim yerinde dolaştığı sırada 1'i çocuk 5 kişiyi yaraladığı, saldırgan hayvanın 5 saatlik operasyonun ardından yakalandığı duyuruldu.

Yaralıların, tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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