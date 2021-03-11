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    Hindistan'da şehre inen leopar, 5 kişiyi yaraladı

    Sokakta insanlara saldırarak dehşet saçan leoparın tehlikeli anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 11.03.2021 - 17:50
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 17:53
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    Hindistan'da şehre inen leopar, 5 kişiyi yaraladı

    Hindistan'ın Indore kentinde bir leopar, yerleşim yerine inerek hareketli anların yaşanmasına neden oldu.

    Sokakta dolaşarak insanlara saldıran leopar, dakikalarca hem korku hem de heyecan yaşattı.

    Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bir polisin, yakalamaya çalıştığı leoparın saldırısına uğradığı görüldü.

    LEOPAR DEHŞET SAÇTI

    Hint polisinin yaptığı açıklamada, leoparın yerleşim yerinde dolaştığı sırada 1'i çocuk 5 kişiyi yaraladığı, saldırgan hayvanın 5 saatlik operasyonun ardından yakalandığı duyuruldu.

    Yaralıların, tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

    Hindistan'da şehre inen leopar 5 kişiyi yaraladı ViDEO

    Hindistan da şehre inen leopar, 5 kişiyi yaraladı #1

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