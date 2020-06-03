Hindistan'da sıra dışı maske tasarımı

En Son Haber

Asya ülkesinde tasarımcılar, yüz baskılı maske üretmeye başladı.

Koronavirüs salgınından korunmak için sosyal mesafeyi sağlamak kadar maske takmak da hayati öneme sahip.

Kimi maske takanlar, yüzlerinin kapanmasından şikayetçi... Bu duruma çözüm Hindistan'dan geldi.

Gucerat eyaletinin başkenti Gandhinagar tasarımcılar, maske takıldığında yüz görünümünü engellemeyen bir çözüm üretti.

YÜZ BASKILI MASKE

Tasarımcılar, müşterilerine kendi yüzlerinin baskısının yapıldığı maskeler sunuyor. Önce müşterinin fotoğrafı çekiliyor, ardından bilgisayarda düzenleme yapılıyor.

Billu Sharma adlı fotoğrafçı, maskenin arkasında kalan yüzü tanımanın zor olduğunu belirterek, tanınmayı kolaylaştırmak için söz konusu yönteme başvurduklarını söyledi.

10-15 DAKİKADA HAZIR

Bir maskenin hazır hale getirilmesinin 10-15 dakika sürdüğünü ifade eden Sharma, fiyatın 50 Hindistan Rupisi (4.46 TL) olduğunu söyledi.