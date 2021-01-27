Hindistan'da tarım yasalarına karşı tepkiler büyüyor

Asya ülkesinde çiftçiler, yeni yasalara karşı sokağa döküldü. Çiftçilerle polis arasında tansiyon yükseldi.

Hindistan’da Eylül 2020'de kabul edilen ve tarım sektörüne serbestleşme getiren iki yasa, tepkilerin odağına oturdu.

Yasalar; taban fiyatı ve destekleme alımı politikalarını sona erdireceği, aracı şirketlerin fiyatları düşürerek sonunda kendilerini topraksız bırakacağı gerekçesiyle çiftçiler tarafından protesto ediliyor.

POLİSLERİ AŞAĞIYA ATTILAR

Gösteriler sırasında protestocularla polisin karşı karşıya geldiği Asya ülkesi, şiddet görüntülerine sahne oluyor.

Bunun son örneği başkent Yeni Delhi'de yaşandı. Hükümetin yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler, köşeye sıkıştırdıkları polisleri aşağıya attı.

Elleri sopalı öfkeli kalabalığın tepkisi, anbean kameraya yansıdı.

Hindistan'da çiftçiler köşeye sıkıştırdıkları polisleri aşağıya attı ViDEO

MODİ: MUHALEFET, ÇİFTÇİLERİ YANLIŞ YÖNLENDİRİYOR

Başbakan Narendra Modi hükümeti; yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

Modi, çiftçilerin eylemlerini başkente taşıması üzerine Uttar Pradeş eyaletinde düzenlediği mitingde, çiftçilerin muhalefet partilerince yanlış yönlendirildiğini ve yeni yasaların, çiftçilerin yararına olduğunu söylemişti.

Hindistan'da muhalefet partileri ve Modi'nin bazı müttefikleri, yasaların çiftçi karşıtı olduğunu belirtiyor.

Hindistan'da yeni tarım yasalarına tepki FOTO GALERi

11'İNCİ MÜZAKERE DE SONUÇSUZ KALDI

Çiftçilerin, 22 Ocak'ta hükümet yetkilileriyle yaklaşık 5 saat sürmesi planlan görüşmeleri, yarım saatte sona ermişti.

Böylelikle hükümet ile çiftçiler arasındaki tartışmalı tarım kanunlarının görüşülmesine yönelik 11. müzakere de sonuçsuz kalmıştı. Bir sonraki müzakere tarihi ise açıklanmamıştı.

Hükümetin tartışmalı kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

'PROTESTOLAR DEVAM EDECEK' MESAJI

Hükümetle sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, hükümetin kendilerine yönelik tutumunu "hakaret" olarak değerlendirirken, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede, çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.