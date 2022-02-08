Bağımsız aday Sham Lal, seçmenlerin oyunu almak için televizyon kabini içinden vatandaşlara sesleniyor.

Hindistan'ın Pencap eyaletinin en büyük şehri olan Amritsar'da bağımsız olarak seçimlere hazırlanan Sham Lal Gandhi, ilginç bir yönteme başvurdu.

Seçmenlerin oyunu almak isteyen Sham Lal, yaklaşan 2022 Pencap Yasama Meclisi seçimleri için eline aldığı eski ve bozuk televizyonla kampanya yürütüyor.

TELEVİZYON KABİNİNDEN HALKA SESLENİYOR

Şehirde bisikletiyle turlayan Sham Lal, televizyon kabinini tutarak içinden vatandaşlara sesleniyor.

Sham Lal, ülkenin bağımsızlık lideri Mahatma Gandhi'nin felsefesinin bir takipçisi olarak yerel halk tarafından Sham Lal Gandhi olarak tanınıyor.

Hindistan'da televizyonla seçim kampanyası yürüten aday dikkat çekiyor VİDEO



"GANDHI FİLMİ BANA İLHAM VERDİ"

Sham Lal, Gandhi hakkında "Hakkında pek fazla kitap okumamış olsam da Mahatama Gandhi'nin felsefesini takip etmem için bana ilham veren bir 'Gandhi' filmi oldu." dedi.

5 yılda bir yapılan Pencap Meclis seçimleri için 20 Şubat tarihinde oy kullanılacak.