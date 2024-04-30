Hindistan'da toprak kayması: 5 ölü Cammu Keşmir bölgesinde yoğun yağışın yol açtığı sel ve heyelanda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Pazar gününden bu yana Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlar ciddi sorunlara yol açtı.

5 kişi öldü, yüzlerce ev boşaltıldı

Dağlık bölgelerdeki yağışlar ve heyelanlar nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti ve Srinagar-Jammu otoyolu trafiğe kapandı.

Yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi ve birçok büyükbaş hayvan telef oldu.

Bugün Keşmir genelindeki tüm okullar kapatıldı ve Keşmir Üniversitesi, su baskınları ve toprak kaymaları nedeniyle tüm sınavları erteledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)