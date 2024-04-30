İHA
Pazar gününden bu yana Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlar ciddi sorunlara yol açtı.
5 kişi öldü, yüzlerce ev boşaltıldı
Dağlık bölgelerdeki yağışlar ve heyelanlar nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti ve Srinagar-Jammu otoyolu trafiğe kapandı.
Yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi ve birçok büyükbaş hayvan telef oldu.
Bugün Keşmir genelindeki tüm okullar kapatıldı ve Keşmir Üniversitesi, su baskınları ve toprak kaymaları nedeniyle tüm sınavları erteledi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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