Hindistan’da turist çifte toplu cinsel saldırı düzenleyen şüphelilerin tamamı yakalandı Hindistan polisi, Brezilya-İspanya çifte vatandaşı olan kadına toplu cinsel saldırı düzenleyen ve kocasına saldıran şüphelilerin tamamının gözaltına alındığını duyurdu. Hindistan polisi toplamda 8 kişiyi gözaltına aldı.

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DHA

Saldırıya uğradıklarını bir video ile duyuran Brezilyalı İspanyol çift, gezmek için gittikleri Hindistan’ın Hansdiha bölgesinde cinsel ve fiziksel saldırıya uğradıklarını açıklamıştı.

28 yaşındaki talihsiz kadın yayınladığı videoda, “Hastanedeyiz ve başımıza kimsenin başına gelmesini dilemeyeceğimiz bir şey geldi. Yedi adam bana tecavüz etti, bizi dövdüler ve soydular, gerçi pek fazla şey alınmamıştı çünkü istedikleri aslında soygun yapmak değil, bana tecavüz etmekti” ifadelerini kullanmıştı.

Hindistan polisi açıkladı: Tecavüzcü saldırganların hepsi yakalandı

Hindistan polisi Pazar günü yaptığı açıklamada, 3 kişinin gözaltına alındığını ifade etmişti.

Önceki gün yakalanarak gözaltına alınan 3 saldırganın ardından bugün 5’inin daha yakalandığı açıklandı.

Polis dün açıklama yaparak “01.03.2024 tarihinde Hansdiha karakolu bölgesinde yabancı bir kadına cinsel saldırı olayına karışan 8 suçlunun tamamı gözaltına alındı ve tüm suçlular, hakkında detaylı soruşturma başlatıldı” dedi.

"Taliban'la elimdeki tek ve unutmayacağım fotoğraf"

Dünyayı motosikletleriyle gezerek bunu sosyal medya hesaplarında paylaşan çift Hindistan gezileri öncesinde gittikleri Afganistan’dan ülkenin tarihini ve Taliban yönetimi ile fotoğraflarını paylaşarak, “Bugün Afganistan'ı hatırladım, sanki daha dün gibi bu kadar zıtlık ve tarihle dolu bu ülkeye girdik. Elimdeki Taliban’la gördüğünüz ilk ve tek fotoğraf, ülkede bir ay kaldıktan sonra Pakistan'a doğru yola çıktığımız zamandı. Asla unutamayacağımız bir ülke” ifadelerini kullanmıştı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)