Hindistan'da düşük bütçeli hava yolu IndiGo'nun pilotu, yumruklu saldırının hedefi oldu.
Pilot, gerçekleştirilmesi planlanan seferdeki gecikmeyi yolculara anons ediyordu.
Bu duruma sinirlenen yolculardan biri ayağa kalkarak koridorun başına geldi ve pilota yumruğuyla saldırdı.
Delhi'den Goa'ya gitmeye hazırlanan uçaktaki saldırgan yolcuyu, başka bir yolcu sakinleştirmeye çalıştı. Sonrasında bağrışmalar yaşandı.
Pilota yumruklu saldırı
Hindistan basınına göre, söz konusu yolcu, "Uçuşu gerçekleştirmek istiyorsanız bunu yapın. Yapmayacaksanız, uçağın kapısını açın." diye bağırdı.
Yumruklu saldırı görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasından sonra, ülkedeki havacılık güvenlik kurumu soruşturma başlattı.
Yolcuyu şikayet ettiler
IndiGo da yolcu hakkında şikayette bulunurken, dava açma sürecinin devam ettiği belirtildi.
Hindistan havacılık kurallarına göre, eğer hava yolu bir yolcunun davranışını uygunsuz bulursa pilotun şikayetçi olması gerekiyor.
Indira Gandhi'de kaos görüntüleri
Bu arada Delhi'deki Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı, pazar günü kaotik görüntülere sahne oldu.
Yoğun sis nedeniyle çok sayıda uçuş ertelendi. Yolcular, saatlerce havalimanında mahsur kaldı.
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