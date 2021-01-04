Hindistan’da yayaların üzerine duvar çöktü

Biri çocuk iki kişinin ezildiği anlar kameraya yansırken, anne ve kucağındaki bebeğinin mucizevi şekilde kurtulduğu görüldü.

Korkunç görüntünün adresi, Hindistan'ın kuzeyindeki Katghar bölgesi…

Bir çocuğu kucağında diğeri yanında olan anne ile karşı yönden gelen bir adam, aniden çöken duvardan kaçamadı.

2’Sİ TUĞLALARIN ALTINDA EZİLDİ

Her şey saniyeler içerisinde yaşanırken, minik çocuk ile talihsiz adam tuğlaların altında ezildi.

Faciadan anne ve kucağındaki bebeği kıl payı kurtuldu.

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HAFİF ŞEKİLDE YARALANDILAR

Polisten alınan son bilgilere göre ise anne ve bebeğin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.