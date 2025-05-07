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Hindistan-Pakistan ilişkileri tarihsel olarak gerilimli olmuştur, özellikle de iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlıkları ve bölgesel gücün mücadelesi bağlamında.

Savaş arefesinde, Hindistan’dan gelen alışılmadık bir video dikkat çekti..

Bir Hint subayı, olası bir savaş öncesinde, savaşta kendisini koruyacak ilahi güçlere sahip olacağına inanarak, inek idrarı içerken görüntülendi.

SAVAŞA "MANEVİ" HAZIRLIK

Subayın inek idrarını içme eylemi, Hindular arasında yaygın olarak kabul edilen, ilahi koruma sağladığına inanılan bir gelenekten kaynaklanıyor. Hindistan’daki bazı dini çevrelerde, inek idrarının sadece fiziksel sağlık üzerinde olumlu etkiler yarattığına değil, aynı zamanda manevi anlamda kişiyi "saflaştırdığı" ve ruhani güçlerle koruduğuna inanılmaktadır. Bu inanç, özellikle savaş durumlarında bireylerin kendilerini ruhsal olarak daha güçlü hissetmelerini amaçlayan bir ritüel haline gelmiştir.

HİNDULAR, İNEKLERİ "KUTSAL" GÖRÜYOR

Hindistan’daki bazı dini guru ve topluluklar, inek idrarını "tıbbi" ve "ruhani" bir araç olarak kullanıyor. Bu uygulamanın ardında, ineklerin kutsal kabul edilmesinin de etkisi büyüktür. Hindular, inekleri kutsal sayar ve onların sağladığı idrarı, vücut ve ruh sağlığını dengelemek için kullanmayı önerirler. İnek idrarı, bazılarına göre, kişiye güç, cesaret ve ruhsal huzur verir. Ayrıca, Hindu inançlarına göre, inek idrarı, kötü enerjilerden arındırarak insanı yüksek bir manevi düzeye taşıyabilir.