Hindistan'da kutsal kabul edilen ineğin gübresinden sonra idrarının da faydalı olduğunu söyleyen biri çıktı.

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı 400 binin üzerinde seyrediyor.

Sağlık sisteminin tamamen çöktüğü ülkede, ölüm ve vaka sayıları rekor kırıyor.

İnsanlar yakınlarını kendi imkanlarıyla yakarak son yolculuğuna uğurlarken, Hint vekil inek idrarı içerek hastalıktan tamamen kurtulacağını düşünüyor.

İnek idrarının koronavirüsten diyabete kadar birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyen milletvekili Surendra Singh, sosyal medya hesabından idrar içtiği bir video paylaştı.

"AÇ KARNINA İÇMELİSİNİZ"

Singh, “Bunu suyla karıştırıp aç karnına içmelisiniz. Üstelik bu karışımı tükettikten yarım saat sonra hiçbir şey içmeyin.” dedi.

Şişelenmiş versiyonlarının da piyasada olduğunu belirten Singh, “Bu karışım sıvı ya da kapsül şeklinde de satışta.” dedi.

Hint vekil koronavirüse çare olarak inek idrarı içti VİDEO