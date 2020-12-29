Euro
9.0671
0.03%
Dolar
7.3741
-0.12%
Altın
448.57
-0.2%
Borsa
1.478
-0.15%
Bitcoin
214.000
4.00%
EXEN Coin
10.73
-0.55%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    Hırvatistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem

    Sarsıntı, başkent Zagreb'in güneydoğusunda yaşandı. Halk depremin ardından sokaklara çıkarken, bazı binalar yıkıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.12.2020 - 14:34
    • Güncelleme : 29.12.2020 - 15:34
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hırvatistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem

    Hırvatistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Depremin merkez üssü, başkent Zagreb'in 44 kilometre güneydoğusu olarak belirlendi.

    HIRVATİSTAN 6.3 İLE SALLANDI

    Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), depremin bu yıl ülkede yaşanan en şiddetli deprem olduğunu bildirdi. Depremin yerel saatle 12.20'de meydana geldiği kaydedildi.

    BİNALARDA HASAR OLUŞTU

    Balkan ülkesinde pazartesi günü 5.0 ve 5.2 büyüklüğünde depremler yaşanmıştı.

    Petrinja kasabasındaki bazı binalar, şiddetli sarsıntıdan zarar gördü. Bölgedekiler tarafından çekilen görüntülerde, depremin bıraktığı iz görüldü.

    Hırvatistan'da depremin ardından halk, kendini dışarı attı ViDEO


    Hırvatistan da 6.3 büyüklüğünde deprem #1

    ELEKTRİK VE TELEFON SORUNU

    Hırvatistan basını, Sisak'ta bir spor salonunun yıkıldığını, ayrıca ülkenin bazı bölgelerinde elektrik ve telefon hatlarında sorun yaşandığını aktardı.

    Depremi yaşayanlar, "Arabanın içindeki bir çocuğu çıkarmayı başardık. Her şey çöktü. Anaokulunun çöktüğünü duydum, orada hiç çocuk yoktu." ifadelerini kullandı.

    Hırvatistan da 6.3 büyüklüğünde deprem #2

    HALK SOKAKLARDA

    Sarsıntının ardından Hırvat vatandaşlar, sokaklarda tedirgin bir şekilde beklemeye başladı.

    Ekipler, enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları için harekete geçti.

    Hırvatistan da 6.3 büyüklüğünde deprem #3

    Hırvatistan da 6.3 büyüklüğünde deprem #4

    Hırvatistan da 6.3 büyüklüğünde deprem #5

    Hırvatistan da 6.3 büyüklüğünde deprem #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir