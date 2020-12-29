Sarsıntı, başkent Zagreb'in güneydoğusunda yaşandı. Halk depremin ardından sokaklara çıkarken, bazı binalar yıkıldı.

Hırvatistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü, başkent Zagreb'in 44 kilometre güneydoğusu olarak belirlendi.

HIRVATİSTAN 6.3 İLE SALLANDI

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), depremin bu yıl ülkede yaşanan en şiddetli deprem olduğunu bildirdi. Depremin yerel saatle 12.20'de meydana geldiği kaydedildi.

BİNALARDA HASAR OLUŞTU

Balkan ülkesinde pazartesi günü 5.0 ve 5.2 büyüklüğünde depremler yaşanmıştı.

Petrinja kasabasındaki bazı binalar, şiddetli sarsıntıdan zarar gördü. Bölgedekiler tarafından çekilen görüntülerde, depremin bıraktığı iz görüldü.

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ELEKTRİK VE TELEFON SORUNU

Hırvatistan basını, Sisak'ta bir spor salonunun yıkıldığını, ayrıca ülkenin bazı bölgelerinde elektrik ve telefon hatlarında sorun yaşandığını aktardı.

Depremi yaşayanlar, "Arabanın içindeki bir çocuğu çıkarmayı başardık. Her şey çöktü. Anaokulunun çöktüğünü duydum, orada hiç çocuk yoktu." ifadelerini kullandı.

HALK SOKAKLARDA

Sarsıntının ardından Hırvat vatandaşlar, sokaklarda tedirgin bir şekilde beklemeye başladı.

Ekipler, enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları için harekete geçti.