Hırvatistan’da marina yangını: 22 tekne kül oldu Hırvatistan'ın kuzeybatısındaki bir marinada çıkan yangında 22 tekne kullanılamaz hale geldi.

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İHA

Hırvatistan'ın Adriyatik kıyısındaki turistik Istria Yarımadası'nda yer alan bir marinada, yerel saatle 03.55'te yangın çıktı. İtfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi, ancak rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

Bazı tekne sahipleri denize atlayarak kurtuldu

Hırvatistan medyasına göre, bazı tekne sahipleri yangından kaçmak için denize atladı, itfaiyeciler ise henüz alevlerin ulaşmadığı tekneleri kurtarmak için büyük çaba harcadı.

Yangın, saat 07.00 civarında kontrol altına alındı. Hırvatistan Sivil Koruma Müdürlüğü, yangında 22 teknenin tamamen yandığını bildirdi. Çevresel zararları önlemek amacıyla denize bariyerler yerleştirildi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)