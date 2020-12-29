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    Hırvatistan'daki deprem Slovenyalı vekilleri korkuttu

    Hırvatistan'daki deprem Slovenyalı vekilleri korkuttu

    Hırvatistan'da yaşanan 6,3 büyüklüğündeki deprem Slovenya'da da hissedildi. Depreme Meclis toplantısı sırasında yakalanan vekillerin panik anları kameraya böyle yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2020 - 20:17
    • Güncelleme : 29.12.2020 - 20:32
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    Bugün Hırvatistan'da meydana gelen deprem, bölge ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Slovenya'da da hissedildi.

    6,3 büyüklüğündeki depremin ardından 4 ve 3 büyüklüğünde artçı sarsıntıların yaşandığı ifade edildi.

    SLOVENYA'DA VEKİLLER, DEPREME TOPLANTIDA YAKALANDI

    Depremin hissedildiği Slovenya'da Meclis toplantısı sırasında milletvekillerinin yaşadığı panik anı da kaydedildi.

    O anlar sosyal medya hesaplarındanda paylaşıldı.

    Slovenya Ulusal Meclisi'nde deprem anı- İZLE

    DEPREM ALMANYA'DA DA HİSSEDİLDİ

    Öte yandan Almanya'nın Potsdam kentindeki GEO Araştırma merkezi tarafından yapılan açıklamada Hırvatistan'daki depremin 6.3 büyüklüğünde olduğu, depremin yukarı Bavyera'nın bazı bölgelerinde de hissedildiği açıklandı.

    Hırvatistan daki deprem Slovenyalı vekilleri korkuttu #1

    Hırvatistan daki deprem Slovenyalı vekilleri korkuttu #2

    Hırvatistan daki deprem Slovenyalı vekilleri korkuttu #3

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