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- Hırvatistan'daki deprem Slovenyalı vekilleri korkuttu
Hırvatistan'daki deprem Slovenyalı vekilleri korkuttu
Hırvatistan'da yaşanan 6,3 büyüklüğündeki deprem Slovenya'da da hissedildi. Depreme Meclis toplantısı sırasında yakalanan vekillerin panik anları kameraya böyle yansıdı.
- Haber Merkezi
- 29.12.2020 - 20:17
- Güncelleme : 29.12.2020 - 20:32
Bugün Hırvatistan'da meydana gelen deprem, bölge ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Slovenya'da da hissedildi.
6,3 büyüklüğündeki depremin ardından 4 ve 3 büyüklüğünde artçı sarsıntıların yaşandığı ifade edildi.
SLOVENYA'DA VEKİLLER, DEPREME TOPLANTIDA YAKALANDI
Depremin hissedildiği Slovenya'da Meclis toplantısı sırasında milletvekillerinin yaşadığı panik anı da kaydedildi.
O anlar sosyal medya hesaplarındanda paylaşıldı.
Slovenya Ulusal Meclisi'nde deprem anı- İZLE
DEPREM ALMANYA'DA DA HİSSEDİLDİ
Öte yandan Almanya'nın Potsdam kentindeki GEO Araştırma merkezi tarafından yapılan açıklamada Hırvatistan'daki depremin 6.3 büyüklüğünde olduğu, depremin yukarı Bavyera'nın bazı bölgelerinde de hissedildiği açıklandı.