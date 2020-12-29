Hırvatistan'daki deprem Slovenyalı vekilleri korkuttu

Hırvatistan'da yaşanan 6,3 büyüklüğündeki deprem Slovenya'da da hissedildi. Depreme Meclis toplantısı sırasında yakalanan vekillerin panik anları kameraya böyle yansıdı.

Bugün Hırvatistan'da meydana gelen deprem, bölge ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Slovenya'da da hissedildi.

6,3 büyüklüğündeki depremin ardından 4 ve 3 büyüklüğünde artçı sarsıntıların yaşandığı ifade edildi.

SLOVENYA'DA VEKİLLER, DEPREME TOPLANTIDA YAKALANDI

Depremin hissedildiği Slovenya'da Meclis toplantısı sırasında milletvekillerinin yaşadığı panik anı da kaydedildi.

O anlar sosyal medya hesaplarındanda paylaşıldı.

Slovenya Ulusal Meclisi'nde deprem anı- İZLE

DEPREM ALMANYA'DA DA HİSSEDİLDİ

Öte yandan Almanya'nın Potsdam kentindeki GEO Araştırma merkezi tarafından yapılan açıklamada Hırvatistan'daki depremin 6.3 büyüklüğünde olduğu, depremin yukarı Bavyera'nın bazı bölgelerinde de hissedildiği açıklandı.