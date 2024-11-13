Hizbullah duyurdu: Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı karargahı hedef aldı

AA

Hizbullah ile İran arasında gerilim...

Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada, Tel Aviv'de İsrail Savunma Bakanlığı karargahının da bulunduğu Kirya askeri üssünü insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını bildirdi.

"HEDEFLER İSABETLİ ŞEKİLDE VURULDU"

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Tel Aviv'deki Kirya askeri üssüne ilk kez pike bombardıman İHA filosuyla hava saldırısı düzenlendi, hedefler isabetli şekilde vuruldu.

Açıklamada ayrıca Kirya askeri üssünde Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Harp Yönetim Odası, Hava Kuvvetleri Askeri Denetleme ve Kontrol Kurumu karargahının bulunduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan, İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.