Hizbullah Lideri Nasrallah'ı İran mı sattı? Al Arabiya'da çarpıcı açıklama! Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Beyrut'ta İsrail'in hava saldırısında öldürülmesi dünya çapında yankı uyandırdı. Suikast sonrası, Al Arabiya’da Arap İslam Konseyi Sekreteri Muhammed Ali El-Hüseyni’nin dikkat çeken açıklaması gündeme geldi.

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Haber Merkezi

İsrail güçleri, Gazze'deki katliamın ardından savaşı bölgeye yaymak için Lübnan'a yönelik saldırı başlattı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut, aralıklarla İsrail'in hava saldırılarına maruz kalıyor.

NASRALLAH'IN ÖLÜMÜ VE ARDINDAKİ GİZEM

27 Eylül'de Beyrut'a gerçekleştirilen hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah yaşamını yitirdi.

Bölge için önemli bir figür olan Nasrallah'ın ölümü, dünya çapında yankı buldu.

Nasrallah’ın yerinin nasıl belirlendiğiyle ilgili tartışmalar sürerken, saldırıdan yalnızca birkaç gün önce Al Arabiya televizyonunda suikasta dair bir açıklama yapıldığı ortaya çıktı.

"ORTAKLARIN SENİ SATTI"

Lübnan'daki Arap İslam Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Ali el-Hüseyni'nin 25 Eylül'de Al Arabiya'ya verdiği röportajda Nasrallah'ı uyararak, İran'ın kendisini sattığını söylemesi oldukça dikkat çekti.

Hüseyni açıklamasında şunları dile getirdi:

"Nasrallah, İran'ın senin hakkında ne dediğini bilseydin, denklem tersine dönerdi. Vasiyetini yaz, bu bir tehdit değil. Çünkü Kudüs'e girme hayallerin seni aldattı, ortakların da seni sattı."

"MİLLETİNİ DEĞİL İRAN'I TERCİH ETTİN"

Arap İslam Konseyi Sekreteri Muhammed Ali El-Hüseyni, Nasrallah'ın ölümünün ardından X hesabından paylaşımda bulundu.

Nasrallah ile fotoğrafını paylaşan Hüseyni şu ifadeleri kullandı:

"Lübnan'ı birlikte özgürleştirdik. İsrail'i kovduk. Fakat sen kardeşlerini, milletini değil İran'ı tercih ettin. Onlar da seni mazlumlara karşı kullanıp ortada bıraktı"