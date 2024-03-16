Hocalı'da katliam kurbanlarına ait 18 kalıntı daha bulundu Azerbaycan'ın Hocalı bölgesinde katliam kurbanlarına ait olduğu düşünülen toplu mezarda insan kalıntılarının sayısı 18'e ulaştı.

AA & Ensonhaber

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Hocalı kent merkezinde gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sırasında şubat ayında keşfedilen toplu mezarın araştırılmaya devam edildiği belirtildi.

4'ü çocuk 18 kişinin kalıntıları bulundu

Açıklamada, ilgili uzmanların katılımıyla yapılan araştırmada 4'ü çocuk olmak üzere toplam 18 kişinin kalıntılarının tespit edildiği ifade edildi.

Toplu mezarda bulunan kalıntıların 8'inin kimliklerinin belirlendiği vurgulanan açıklamada, bu kişilerin de Hocalı katliamının kurbanları olduğu bildirildi.

Altyapı çalışmalarında toplu meza bulunmuştu

Geçen ay Hocalı kent merkezinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasındaki kazılarda toplu mezar tespit edilmişti. Aynı yerde gömülü bu kişilerin ellerinin bağlı olduğu belirlenmiş ve kalıntılarda işkence bulgularına rastlanmıştı.

Ermeni güçleri, 613 sivili katletti

Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de saldırdığı Karabağ'daki Hocalı kasabasında savunmasız durumda 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmişti. Hocalı'da 1275 Azerbaycanlı, Ermeni güçlerince esir alınmıştı, bunlardan 150'sinden haber alınamamış ve kayıtlara kayıp olarak geçmişti.