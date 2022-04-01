Hollanda basını: Erdoğan, Nobel Barış Ödülü'nü kazanabilir

Erdoğan'ın arabuluculuk rolünün Rusya ile Ukrayna arasında barış umutlarını artırdığına dikkat çekildi. Nobel'in sahibinin Erdoğan olabileceği belirtildi.

Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolü, dünya tarafından dikkatle takip ediliyor.

Her iki ülkeyle yakın ilişkilerine dikkat çekilerek, çatışmaları sona erdirme konusunda Ankara'nın diğer ülkelerden bir adım önde olduğuna dikkat çekiliyor.

ERDOĞAN YORUMU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüşme kararlığını dile getirdi.

Hollanda basınından Algemeen Dagblad gazetesi, Erdoğan'ın arabuluculuk rolünü yorumladı.

"NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜ KAZANABİLİR"

İstanbul'da bir araya gelen iki ülke heyetlerine hitap eden Erdoğan'ın fotoğrafına yer verilen haberde, Erdoğan'ın, Nobel'in sahibi olabileceği belirtildi.

Haberde, "Ukrayna'da barış anlaşması yakın görünüyor. Türk lider Erdoğan, tavrıyla Nobel Barış Ödülü'nü kazanabilir." denildi.

TÜRKİYE, PUTİN-ZELENSKY ZİRVESİNE HAZIR

Ukrayna için "birdenbire bir umut ışığı" belirdiği, savaşın hızlı bir şekilde sona erebileceğine ilişkin işaretlerin daha önce hiç bu kadar olumlu olmadığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyareti sırasında olası Putin-Zelensky zirvesine dair yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanları düzeyinde yapılacak toplantıya da ev sahipliği yapmaya hazırız." demişti.



