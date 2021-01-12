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    Hollanda Gümrüğü, İngiliz kamyon şoförlerinin sandviçlerine el koydu

    Hollanda Gümrüğü, İngiliz kamyon şoförlerinin sandviçlerine el koydu

    İngiliz vatandaşların, ülkelerinin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından Birlik sınırları içerisine et ürünleri sokmasına izin verilmedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2021 - 17:37
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    İngiltere'nin, Avrupa Birliği (AB) ile Brexit sürecini tamamlamasından dolayı AB'ye kişisel et ve süt ürünlerinin girişi yasaklandı.

    Bu duruma ilişkin görüntüleri Hollanda basını yayınladı. Ülkedeki gümrük yetkilileri, durdurulan araba ve kamyon sürücülerine Brexit sonrası süreci anlattı.

    ET ÜRÜNLERİNE GEÇİT YOK

    Yetkililerden biri, AB sınırları içine et ürünleri sokmak isteyen İngiliz kamyon şoförüne izin vermedi, ilginç diyaloglar yaşandı.

    Gümrük yetkilisi, söz konusu şoföre, "Brexit'ten bu yana, belirli yiyeceklerin artık Avrupa'ya girmesine izin verilmiyor. Örneğin; et, meyve, sebze ve balık yasak." dedi.

    "BREXIT'E HOŞGELDİNİZ"

    Bütün sandviçlerde et olup olmadığını soran Hollandalı yetkili, "evet" cevabının ardından "Madem öyle hepsine el koyuyoruz. Brexit'e hoşgeldiniz." ifadesini kullandı.

    Hollanda Gümrüğü, İngiltere'den gelen kamyon şoförlerinin sandviçlerine el koydu ViDEO

    Hollanda Gümrüğü, İngiliz kamyon şoförlerinin sandviçlerine el koydu #1

    Hollanda Gümrüğü, İngiliz kamyon şoförlerinin sandviçlerine el koydu #2

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